W Niemczech trener Bayernu Vincent Kompany, bramkarz Manuel Neuer i rozgrywający Joshua Kimmich mogą opuścić mecz Ligi Mistrzów z londyńskim Arsenalem w Monachium. Poinformował o tym asystent trenera Aaron Danks, jak pisze Cyprus Mail.

Stan Kompany’ego i Neuera

Według Danksa Kompany wraca do zdrowia po wirusie, który od czasu do czasu wpływał na jego nogi. Trener przebywa w domu i potrzebuje odpoczynku, a jego stan będzie oceniany z dnia na dzień. Asystent zaznaczył, że Kompany będzie pełnił swoją rolę podczas meczu niezależnie od tego, czy będzie na Allianz Arenie.

Neuer dopiero niedawno wrócił do zdrowia po drobnym urazie. Trenował z zespołem przez ostatnie dwa dni, jednak ostateczna decyzja w sprawie jego udziału w meczu nie została jeszcze podjęta.

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Sytuacja Kimmicha i Olise

Kimmich opuścił trening z powodów osobistych. Danks powiedział, że nie wie, czy piłkarz będzie mógł zagrać następnego dnia.

Bayern będzie również musiał radzić sobie bez Michaela Olise, który odbywa karę zawieszenia. W poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów monachijczycy zremisowali 3:3 z Vikingiem w Norwegii, a w sobotę rozgromili RB Lipsk 6:1 w Bundeslidze.

Danks zaznaczył, że decydujące mogą okazać się drobne szczegóły, dlatego zespół musi być gotowy na każdy aspekt gry. Według niego sztab szkoleniowy chce, aby piłkarze działali bez strachu i mogli pokazać się na boisku.

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