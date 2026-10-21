В Германии тренер «Баварии» Венсан Компани, голкипер Мануэль Нойер и плеймейкер Йозуа Киммих могут пропустить матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» в Мюнхене. Об этом сообщил ассистент тренера Аарон Дэнкс, пишет Cyprus Mail.

Состояние Компани и Нойера

По словам Дэнкса, Компани восстанавливается после вируса, который время от времени влиял на его ноги. Тренер находится дома и нуждается в отдыхе, а его состояние будут оценивать день за днем. Ассистент отметил, что Компани будет выполнять свою роль в матче независимо от того, будет ли он на «Альянц Арене».

Нойер лишь недавно восстановился после незначительного повреждения. Он тренировался с командой в течение последних двух дней, однако окончательное решение относительно его участия в матче еще не принято.

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Ситуация с Киммихом и Олисе

Киммих пропустил тренировку по личным причинам. Дэнкс сказал, что не знает, сможет ли футболист сыграть на следующий день.

«Бавария» также останется без Майкла Олисе, который отбывает дисквалификацию. В предыдущем туре Лиги чемпионов мюнхенцы сыграли вничью 3:3 с «Викингом» в Норвегии, а в субботу разгромили «РБ Лейпциг» со счетом 6:1 в Бундеслиге.

Дэнкс отметил, что решающими могут стать незначительные детали, поэтому команде необходимо быть готовой к каждому аспекту игры. По его словам, тренерский штаб стремится к тому, чтобы футболисты действовали без страха и могли проявить себя на поле.

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