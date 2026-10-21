在德国，拜仁主教练文森特·孔帕尼、门将曼努埃尔·诺伊尔和组织核心约书亚·基米希可能缺席在慕尼黑对阵伦敦阿森纳的欧冠比赛。助理教练阿龙·丹克斯透露了这一消息，Cyprus Mail报道。

孔帕尼和诺伊尔的状况

丹克斯表示，孔帕尼正在从病毒感染中恢复，这种病毒不时影响他的腿部。主教练目前在家休息，需要休养，其状况将逐日评估。助理教练指出，无论孔帕尼是否身处安联球场，他都会在比赛中履行自己的职责。

诺伊尔近期才从轻微伤病中恢复。他在过去两天与球队一同训练，但是否参加比赛的最终决定尚未作出。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

基米希和奥利塞的情况

基米希因个人原因缺席训练。丹克斯表示，他不知道这名球员次日能否出场。

拜仁还将缺少正在停赛的迈克尔·奥利塞。在上一轮欧冠中，慕尼黑球队在挪威与维京3:3战平，随后在周六的德甲联赛中以6:1大胜RB莱比锡。

丹克斯指出，细微的细节可能成为决定性因素，因此球队需要为比赛的每个方面做好准备。他表示，教练组希望球员能够无所畏惧地踢球，并在场上展现自己。

关注我们在