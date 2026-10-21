Szwecja chce uniemożliwić rosyjskim narciarzom udział w mistrzostwach świata w 2027 roku

Szwedzka Federacja Narciarska dąży do uniemożliwienia rosyjskim sportowcom udziału w mistrzostwach świata, które odbędą się w lutym 2027 roku w Falunie. W tym celu organizacja wraz z Narodową Federacją Sportową stara się uzyskać poparcie rządu, aby ograniczyć wjazd rosyjskich narciarzy do kraju.

Według informacji źródła, Szwedzka Federacja Narciarska stara się wywrzeć wpływ na rząd, aby rosyjscy narciarze nie mogli przyjechać do kraju na mistrzostwa świata w Falunie.

Strategię tę omówiono również z innymi federacjami skandynawskimi, które organizują etapy Pucharu Świata. W ten sposób kwestia ewentualnego niedopuszczenia rosyjskich sportowców jest rozpatrywana w szerszym kontekście regionalnym.

Sekretarz generalna Szwedzkiej Federacji Narciarskiej Pernilla Bundé potwierdziła, że organizacja poruszyła już tę kwestię przed Krajową Federacją Sportową.

„Poruszyliśmy tę kwestię przed Krajową Federacją Sportową. Nie jest wykluczone, że kwestię tę można poruszyć przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych i sprawdzić, którym krajom zezwala się na wjazd do kraju” – oświadczyła Pernilla Bundé.

Obecnie mowa jest o próbach wprowadzenia odpowiednich ograniczeń, a nie o już podjętej decyzji dotyczącej zakazu wjazdu rosyjskich narciarzy.

Informuje o tym szwedzka stacja telewizyjna SVT.

Przypomnijmy, że rosyjskie zawodniczki mogą nie wystąpić na mistrzostwach świata w gimnastyce artystycznej, które odbędą się w dniach 17–25 października w holenderskim Rotterdamie. Na dwa dni przed planowanym wylotem nadal nie otrzymały one wiz wjazdowych do Holandii.

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