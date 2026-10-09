Російські спортсменки можуть не виступити на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться 17–25 жовтня в нідерландському Роттердамі. За два дні до запланованого вильоту вони досі не отримали візи для в’їзду до Нідерландів.

Заява Федерації гімнастики Росії

«Влада Нідерландів ставить під загрозу участь збірної Росії у відборі на Олімпійські ігри 2028 року. За два дні до запланованого вильоту на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики збірна Росії так і не отримала візи від влади Нідерландів. Команда ризикує пропустити змагання, на турнірі розіграють перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року у Лос-Анджелесі. Всі російські гімнасти пройшли спортивний відбір і включені в офіційні заявки Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics).

Виліт команди запланований у ніч на 12 жовтня, офіційні тренування розпочинаються 13 жовтня, випробування змагального помосту у чоловіків – 14 жовтня. Подальша затримка з видачею віз може стати на заваді російським гімнастам своєчасно прибути до початку підготовки на місці проведення змагань. Федерація гімнастики Росії повідомила World Gymnastics про ситуацію, що склалася, і продовжує роботу з вирішення візового питання у взаємодії з МЗС РФ і президентом міжнародної федерації Морінарі Ватанабе», – повідомили у ФГР.

Варто зазначити, що олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова потрапили до заявки збірної Росії на Чемпіонат світу.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України.

Підтримка війни Мельниковою

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Дев’ять країн ЄС підтримали санкції проти спортивних федерацій із символікою РФ.



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