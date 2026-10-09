Российские спортсменки могут не выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет 17–25 октября в нидерландском Роттердаме. За два дня до запланированного вылета они до сих пор не получили визы для въезда в Нидерланды.

Заявление Федерации гимнастики России

«Власти Нидерландов ставят под угрозу участие сборной России в отборе на Олимпийские игры 2028 года. За два дня до запланированного вылета на Чемпионат мира по спортивной гимнастике сборная России так и не получила визы от властей Нидерландов. Команда рискует пропустить соревнования, на турнире будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Все российские гимнасты прошли спортивный отбор и включены в официальные заявки Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

Вылет команды запланирован на ночь на 12 октября, официальные тренировки начинаются 13 октября, испытание соревновательного помоста у мужчин — 14 октября. Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать российским гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки на месте проведения соревнований. Федерация гимнастики России сообщила World Gymnastics о сложившейся ситуации и продолжает работу по решению визового вопроса во взаимодействии с МИД РФ и президентом международной федерации Моринари Ватанабе», – сообщили в ФГР.

Стоит отметить, что олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова вошли в заявку сборной России на чемпионат мира.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет 17–25 октября в Роттердаме (Нидерланды). На нем будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Мельникова и Листунова известны своей поддержкой диктатора Владимира Путина и его войны против Украины.

Поддержка войны Мельниковой

Мельникову СМИ называют «чемпионкой террора» за её поддержку войны против Украины. Она участвовала в праймериз путинской партии «Единая Россия».

Стоит отметить, что Мельникова проводила «благотворительные» тренировки для детей российских оккупантов.

Кроме того, Мельникова делала фото с буквой Z.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Девять стран ЕС поддержали санкции против спортивных федераций с символикой РФ.



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