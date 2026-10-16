Ига Свёнтек выиграла первый сет со счётом 6:4 в матче против Энн Ли в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане, Китай. Победительница этого поединка сыграет в полуфинале против Майи Хвалиньской, которая ранее обыграла Марию Саккари — 6:0, 2:6, 7:5, сообщает Interia Sport.

Старт с брейка

Свёнтек начала матч с брейка, после чего теннисистки удерживали свои подачи почти до конца сета. При счёте 4:5 у Ли было два брейк-пойнта, однако полька сохранила преимущество.

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Первый сет завершился после ошибки американки у сетки. В последнем розыгрыше Ли вышла к сетке и выполнила волей, но мяч улетел в коридор для парной игры. Официальный аккаунт WTA опубликовал видео этого эпизода.

Путь к четвертьфиналу

До встречи с Ли Свёнтек обыграла на Wuhan Open Магдалену Френх — 6:2, 6:1, а также Эшлин Крюгер — 6:1, 6:4. Ранее она лишь раз выступала на этом турнире и уступила в четвертьфинале Жасмин Паолини.

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