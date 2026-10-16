Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:4 w meczu z Ann Li w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan w Chinach. Zwyciężczyni tego pojedynku zagra w półfinale z Mają Chwalińską, która wcześniej pokonała Marię Sakkari 6:0, 2:6, 7:5, informuje Interia Sport.

Początek od przełamania

Świątek rozpoczęła mecz od przełamania, po czym tenisistki utrzymywały swoje podania niemal do końca seta. Przy stanie 4:5 Li miała dwa break pointy, jednak Polka zachowała przewagę.

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Pierwszy set zakończył się po błędzie Amerykanki przy siatce. W ostatniej wymianie Li podeszła do siatki i zagrała wolej, ale piłka poleciała w korytarz deblowy. Oficjalne konto WTA opublikowało nagranie tego epizodu.

Droga do ćwierćfinału

Przed spotkaniem z Li Świątek pokonała w Wuhan Open Magdalenę Fręch 6:2, 6:1, a także Ashlyn Krueger 6:1, 6:4. Wcześniej wystąpiła w tym turnieju tylko raz i przegrała w ćwierćfinale z Jasmine Paolini.

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