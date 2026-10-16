Польский прыгун с трамплина Кацпер Томасьяк победил в индивидуальном турнире летнего чемпионата Польши на трамплине «Велика-Крокев» в Закопане. Для 18-летнего спортсмена это первый в карьере титул летнего чемпиона страны, сообщает Interia Sport.

Развязка во второй серии

После первой серии лидировал Клеменс Йоняк, прыгнувший на 138,5 метра. Томасьяк показал результат 133,5 метра, стартовав с более низкого разгона, и уступал лидеру всего 1,1 балла. Третью позицию на экваторе соревнований занимал Павел Вонсек.

В финальной серии Вонсек выполнил прыжок на 137,5 метра и вышел в лидеры. Однако Томасьяк ответил попыткой на 136 метров и завоевал золотую медаль. Йоняк приземлился на отметке 134 метра, что принесло ему серебро, а Вонсек завершил турнир с бронзовой наградой.

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Результаты других прыгунов

В пятёрку сильнейших после первой серии также входили чех Роман Коуделка и Мацей Кот. Во втором раунде Кот прыгнул на 129,5 метра и включился в борьбу за медали, однако остался вне пьедестала. Коуделка показал такую же дальность и сохранил преимущество над поляком.

Давид Кубацкий после первого прыжка на 126 метров был десятым, а во второй серии приземлился на 127 метрах и улучшил позицию. Пётр Жила, который в начале турнира занимал 13-е место после прыжка на 124 метра, в финале показал результат 123,5 метра и вошёл в десятку.

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