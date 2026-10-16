Сборная Франции по регбилигу проиграла Самоа со счетом 4:78 в матче мужского Кубка мира в Парраматте, Австралия. Главный тренер французов Лоран Фрейссину заявил, что одним из ключевых факторов такого результата стал растущий разрыв в уровне между Национальной регбийной лигой (NRL) и Суперлигой.

Как сообщает BBC Sport, Самоа занесла 14 попыток. Вингер «Мельбурн Сторм» Суа Фаалого вышел на замену травмированному Дейну Маринеру и оформил четыре попытки. Маринер открыл счет, Бенай Иоэлу занес две попытки, а еще по одной записали на свой счет Джермейн Макьюэн, Хамисо Табуаи-Фидов, Стивен Кричтон, Шон Блор, Шанель Харрис-Тавита, Айзек Таго и Фрэнсис Моло.

Разрыв между лигами

Единственную попытку Франции в первом тайме занес Гильермо Аиспуру-Бише. В стартовые 20 минут самоанцы пять раз пересекли зачетную зону соперников. Французской команде также помешали травмы головы вингера Лео Даррелатура и полузащитника Сезара Руже, который позднее вернулся на поле после проверки.

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Фрейссину напомнил, что на предыдущем Кубке мира Франция уступила Самоа 4:62 в Уоррингтоне. По его словам, NRL каждый год продолжает развиваться быстрее Суперлиги, в частности в аспектах игрового мышления, мастерства под давлением и стабильности выступлений.

Глубина состава Самоа

Почти все игроки сборной Самоа представляют клубы NRL, тогда как основу состава Франции составляют регбисты Суперлиги. Во французской команде также играет центр «Саут Сидней Рэббитос» Латрелл Зигвальт.

Тренер Самоа Бен Гардинер отметил, что Фаалого планировали выпустить позднее, однако из-за травмы Маринера он появился на поле раньше и провел сильный матч. Фрейссину также выразил поддержку предложенным NRL инвестициям в Суперлигу.

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