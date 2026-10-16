波兰跳台滑雪选手卡茨佩尔·托马夏克在扎科帕内维尔卡·克罗凯夫跳台举行的波兰夏季锦标赛个人赛中夺冠。据Interia Sport报道，这是这位18岁运动员职业生涯中首个夏季全国冠军头衔。

第二轮决出胜负

首轮过后，克莱门斯·约尼亚克以138.5米的成绩领先。托马夏克从较低的起跳台出发，跳出133.5米，仅落后领先者1.1分。比赛进行到中段时，帕维乌·翁塞克排名第三。

决赛轮中，翁塞克跳出137.5米并取得领先。然而，托马夏克以136米的试跳作出回应，赢得金牌。约尼亚克落在134米处，获得银牌，翁塞克则以铜牌结束比赛。

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其他跳台滑雪选手的成绩

首轮过后，进入前五的还有捷克选手罗曼·考德尔卡和马切伊·科特。第二轮中，科特跳出129.5米，加入奖牌争夺，但未能登上领奖台。考德尔卡跳出相同距离，并保持了对这名波兰选手的优势。

达维德·库巴茨基首跳126米后排名第十，第二轮落在127米处，提升了名次。彼得·日瓦在比赛开始时凭借124米的跳跃位列第13名，决赛中跳出123.5米，进入前十。

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