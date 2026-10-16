ECB在招聘教练时不再采用鲁尼规则——BBC体育

在英格兰和威尔士，英格兰及威尔士板球委员会（ECB）已不再定期在为国家男子队、女子队和残疾运动员队伍招聘教练时采用鲁尼规则。该组织表示，其招聘方式在过去八年中已经改变，据BBC体育报道。

该规则规定了什么

2018年，ECB承诺在国家队所有教练职位的招聘中，至少面试一名来自少数族裔的候选人。鲁尼规则于2003年在美国国家橄榄球联盟引入。该规则规定，俱乐部必须就主教练空缺职位或足球运营高级职位，邀请至少一名少数族裔候选人参加面试。

针对BBC体育关于自2024年以来与英格兰男子和女子国家队相关的16个职位招聘流程的问询，ECB确认，并非所有情况都采用了鲁尼规则。部分提及的任命涉及的并非教练，而是选拔员或板球总监。

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ECB的立场

ECB解释称，招聘流程取决于具体职位的要求。在某些情况下会进行公开招聘，而在其他情况下则会有针对性地寻找具备所需技能、经验和领导能力的专业人士。该组织还指出，在顶级体育运动中，潜在候选人的范围可能较小。

ECB表示，其认为，培养教练和管理人员的人才储备，以及增加体系内少数族裔教练和女性教练的数量，是实现代表性长期变化的更有效方式。2025年，该组织资助了超过1,000项教练奖学金，其中22%授予了来自族裔多元社区的教练。自2021年以来，此类专业人士占高级教练培训课程学员的21%，占专业课程参与者的19%。

ECB确认，在7月任命斯蒂芬·弗莱明为英格兰测试队主教练时，遴选过程至少有一名少数族裔候选人参加。与此同时，2025年4月夏洛特·爱德华兹被任命为英格兰女子队主教练时，未采用公开招聘和鲁尼规则。

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