W Anglii i Walii Angielska i Walijska Rada Krykieta (ECB) przestała regularnie stosować zasadę Rooney Rule przy zatrudnianiu trenerów reprezentacji mężczyzn, kobiet i zespołów sportowców z niepełnosprawnościami. Organizacja oświadczyła, że jej podejście do rekrutacji zmieniło się w ciągu ostatnich ośmiu lat, informuje BBC Sport.

Co przewidywała zasada

W 2018 roku ECB zobowiązała się przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną z co najmniej jednym kandydatem z mniejszości etnicznej na każde stanowisko trenerskie w reprezentacjach. Zasada Rooney Rule została wprowadzona w amerykańskiej Narodowej Lidze Futbolowej w 2003 roku. Przewiduje ona, że kluby muszą zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną co najmniej jednego kandydata z mniejszości etnicznej na wakaty głównego trenera lub stanowiska kierownicze w operacjach futbolowych.

W odpowiedzi na zapytanie BBC Sport dotyczące procesu rekrutacji na 16 stanowisk związanych z męskimi i żeńskimi reprezentacjami Anglii od 2024 roku ECB potwierdziła, że zasada Rooney Rule nie była stosowana we wszystkich przypadkach. Część wspomnianych nominacji dotyczyła nie trenerów, lecz selekcjonerów lub dyrektorów ds. krykieta.

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Stanowisko ECB

ECB wyjaśniła, że proces rekrutacji zależy od wymagań konkretnego stanowiska. W niektórych przypadkach prowadzony jest otwarty nabór, w innych celowo poszukuje się specjalistów mających niezbędne umiejętności, doświadczenie i cechy przywódcze. Organizacja zaznaczyła również, że w sporcie wyczynowym grono potencjalnych kandydatów może być niewielkie.

ECB oświadczyła, że za skuteczniejszy sposób osiągnięcia długoterminowych zmian w reprezentacji uważa rozwój rezerwy kadrowej trenerów i menedżerów, a także zwiększanie liczby trenerów z mniejszości etnicznych oraz trenerek w systemie. W 2025 roku organizacja sfinansowała ponad 1 000 stypendiów trenerskich, z których 22% przyznano trenerom z etnicznie zróżnicowanych społeczności. Od 2021 roku tacy specjaliści stanowili 21% uczestników kursu zaawansowanego przygotowania trenerskiego oraz 19% uczestników kursu specjalistycznego.

ECB potwierdziła, że w procesie wyboru, gdy Stephen Fleming został w lipcu mianowany głównym trenerem testowej reprezentacji Anglii, uczestniczył co najmniej jeden kandydat z mniejszości etnicznej. Jednocześnie w kwietniu 2025 roku, gdy Charlotte Edwards została mianowana główną trenerką reprezentacji kobiet Anglii, nie zastosowano ani otwartego naboru, ani zasady Rooney Rule.

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