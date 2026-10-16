ECB отказался от правила Руни при найме тренеров — BBC Sport

В Англии и Уэльсе Совет по крикету Англии и Уэльса (ECB) перестал регулярно применять правило Руни при найме тренеров для национальных мужских, женских команд и команд спортсменов с инвалидностью. Организация заявила, что её подход к подбору кадров изменился за последние восемь лет, сообщает BBC Sport.

Что предусматривало правило

В 2018 году ECB обязался проводить собеседование как минимум с одним кандидатом из этнического меньшинства на все тренерские должности в национальных командах. Правило Руни было введено в Национальной футбольной лиге США в 2003 году. Оно предусматривает, что клубы должны пригласить на собеседование как минимум одного кандидата из этнического меньшинства на вакансии главного тренера или руководящие должности в футбольных операциях.

Отвечая на запрос BBC Sport о процессе подбора на 16 должностей, связанных с мужскими и женскими сборными Англии с 2024 года, ECB подтвердил, что правило Руни применялось не во всех случаях. Часть упомянутых назначений касалась не тренеров, а селекторов или директоров по крикету.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция ECB

В ECB объяснили, что процесс подбора зависит от требований конкретной должности. В отдельных случаях проводится открытый конкурс, в других — целенаправленно ищут специалистов с необходимыми навыками, опытом и лидерскими качествами. В организации также отметили, что в элитном спорте круг потенциальных кандидатов может быть небольшим.

ECB заявил, что считает развитие кадрового резерва тренеров и управленцев, а также увеличение числа тренеров из этнических меньшинств и женщин-тренеров в системе более эффективным способом достижения долгосрочных изменений в представительстве. В 2025 году организация профинансировала более 1 000 тренерских стипендий, 22% из которых были предоставлены тренерам из этнически разнообразных сообществ. С 2021 года такие специалисты составляли 21% слушателей курса продвинутого уровня тренерской подготовки и 19% участников специализированного курса.

ECB подтвердил, что при назначении Стивена Флеминга главным тренером тестовой сборной Англии в июле в отборе участвовал как минимум один кандидат из этнического меньшинства. В то же время в апреле 2025 года, когда Шарлотт Эдвардс была назначена главной тренеркой женской сборной Англии, открытый конкурс и правило Руни не применялись.

Читай нас в