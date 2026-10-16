ECB відмовилася від правила Руні під час найму тренерів — BBC Sport

В Англії та Уельсі Рада з крикету Англії та Уельсу (ECB) відмовилася від регулярного застосування правила Руні під час найму тренерів для національних чоловічих, жіночих команд і команд для спортсменів з інвалідністю. Організація заявила, що її підхід до добору кадрів змінився за останні вісім років, повідомляє BBC Sport.

Що передбачало правило

У 2018 році ECB зобов’язалася проводити співбесіду щонайменше з одним кандидатом з етнічної меншини на всі тренерські посади в національних командах. Правило Руні запровадили в Національній футбольній лізі США у 2003 році. Воно передбачає, що клуби мають запросити щонайменше одного кандидата з етнічної меншини на співбесіду на вакансії головного тренера або керівні посади у футбольних операціях.

Відповідаючи на запит BBC Sport щодо процесу добору на 16 посад, пов’язаних із чоловічими та жіночими збірними Англії з 2024 року, ECB підтвердила, що правило Руні застосовували не в усіх випадках. Частина згаданих призначень стосувалася не тренерів, а селекторів або директорів із крикету.

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Позиція ECB

У ECB пояснили, що процес добору залежить від вимог конкретної посади. В окремих випадках проводять відкритий конкурс, в інших — цілеспрямовано шукають фахівців із необхідними навичками, досвідом і лідерськими якостями. В організації також зазначили, що в елітному спорті коло потенційних кандидатів може бути невеликим.

ECB заявила, що вважає розвиток тренерського й управлінського кадрового резерву, а також збільшення кількості тренерів з етнічних меншин і жінок у системі ефективнішим способом досягнення довгострокових змін у представництві. У 2025 році організація профінансувала понад 1 000 тренерських стипендій, 22% із яких надали тренерам з етнічно різноманітних спільнот. Від 2021 року такі фахівці становили 21% слухачів курсу просунутого рівня тренерської підготовки та 19% учасників спеціалізованого курсу.

ECB підтвердила, що під час призначення Стівена Флемінга головним тренером тестової збірної Англії в липні у відборі брав участь щонайменше один кандидат з етнічної меншини. Водночас у квітні 2025 року, коли Шарлотт Едвардс призначили головною тренеркою жіночої збірної Англії, відкритого конкурсу та правила Руні не застосовували.

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