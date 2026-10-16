Polski skoczek Kacper Tomasiak wygrał konkurs indywidualny letnich mistrzostw Polski na skoczni Wielka Krokiew w Zakopanem. Dla 18-letniego zawodnika jest to pierwszy w karierze tytuł letniego mistrza kraju, informuje Interia Sport.

Rozstrzygnięcie w drugiej serii

Po pierwszej serii prowadził Klemens Joniak, który skoczył 138,5 metra. Tomasiak uzyskał 133,5 metra, startując z niższego rozbiegu, i tracił do lidera zaledwie 1,1 punktu. Trzecią pozycję na półmetku zawodów zajmował Paweł Wąsek.

W serii finałowej Wąsek oddał skok na 137,5 metra i objął prowadzenie. Tomasiak odpowiedział jednak próbą na 136 metrów i zdobył złoty medal. Joniak wylądował na 134. metrze, co dało mu srebro, a Wąsek zakończył zawody z brązowym medalem.

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Wyniki innych skoczków

W czołowej piątce po pierwszej serii znaleźli się również Czech Roman Koudelka oraz Maciej Kot. W drugiej rundzie Kot skoczył 129,5 metra i włączył się do walki o medale, jednak pozostał poza podium. Koudelka uzyskał taką samą odległość i zachował przewagę nad Polakiem.

Dawid Kubacki po pierwszym skoku na 126 metrów był dziesiąty, a w drugiej serii wylądował na 127. metrze i poprawił swoją pozycję. Piotr Żyła, który na początku zawodów zajmował 13. miejsce po skoku na 124 metry, w finale uzyskał 123,5 metra i znalazł się w pierwszej dziesiątce.

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