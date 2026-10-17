W Burnley w Anglii Wolverhampton pokonał Burnley 2:1 w meczu Championship 16 października. Porażka przedłużyła serię Burnley bez zwycięstwa u siebie w lidze do 21 spotkań: zespół poniósł 11 porażek i 10 razy zremisował, informuje Sky Sports.

Gole i przebieg meczu

W 20. minucie na prowadzenie wyszło Burnley: Jamie Vardy zdobył swojego pierwszego gola w angielskiej piłce nożnej po powrocie w ubiegłym miesiącu. Dla 39-letniego napastnika był to pierwszy gol od 18 maja 2025 roku, gdy strzelił swojego 200. i ostatniego gola dla Leicester.

Przed przerwą Wolverhampton wyrównał. Kyle Walker stracił piłkę w pobliżu własnego pola karnego, po czym Sean Neave podał do Fera Lopeza, który uderzył do bramki od wewnętrznej strony lewego słupka.

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Decydujący moment i seria Burnley

W 72. minucie goście zdobyli decydującą bramkę. Nieudane przyjęcie Igora pozwoliło Tawanda Chirewie oddać strzał: bramkarz Gregoire Couder dotknął piłki, jednak przeleciała ona nad nim i znalazła się pod poprzeczką.

Burnley ostatni raz wygrało u siebie w lidze 18 października 2025 roku, gdy pokonało Leeds 2:0 w Premier League. Seria zespołu bez domowych zwycięstw jest najdłuższa wśród klubów z czterech najwyższych lig Anglii. Dla Wolverhampton było to pierwsze zwycięstwo w trzech meczach, które podniosło zespół na szóste miejsce. Burnley poniosło piątą porażkę w sezonie.

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