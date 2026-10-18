Arsenal pokonał Nottingham Forest w Nottingham na stadionie City Ground dzięki późnemu golowi Noniego Madueke. Wszedł on na boisko po przerwie w miejsce Eberechiego Eze i zdobył bramkę na 10 minut przed końcem meczu. Strzał Madueke odbił się od obrońcy gospodarzy Jaira Cunhy i wpadł do siatki.

Asysta Rice’a

Jak informuje BBC Sport, Declan Rice zaliczył asystę przy decydującym golu Madueke. Pod koniec spotkania Rice nie wykorzystał także okazji po dośrodkowaniu Jurriena Timbera.

Arsenal długo utrzymywał się przy piłce, jednak przed golem Madueke miał trudności ze stwarzaniem groźnych sytuacji. Bukayo Saka posyłał niebezpieczne dośrodkowania, ale Forest bronił się głęboko. Eberechi Eze został zmieniony w przerwie, a Kai Havertz opuścił boisko w 66. minucie.

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Czyste konto Arsenalu

Bramkarz David Raya zachował czyste konto, między innymi dobrze interweniując po rzucie rożnym w pierwszej połowie. W doliczonym czasie gry Ezri Konsa ważnym wślizgiem zatrzymał Liama Delapa. Delap aktywnie walczył z obrońcami rywali, ale nie zdołał strzelić gola.

W zespole Nottingham Forest Murillo po uderzeniu w głowę w pierwszej połowie kontynuował grę i pod koniec niemal wyrównał. Daniel Muñoz sprawdził Rayę strzałem, a Dan Ndoye na początku meczu uderzył obok bramki. BBC Sport oceniło grę Konsy, Rice’a i Madueke na 7 w skali 10 — były to najwyższe oceny wśród zawodników Arsenalu.

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