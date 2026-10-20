Walia dokonała czterech zmian na mecz MŚ z Samoa — BBC Sport

Główny trener reprezentacji Walii w rugby league Tom Brindle dokonał czterech zmian w składzie na drugi mecz mistrzostw świata przeciwko Samoa. Spotkanie odbędzie się w piątek na stadionie CommBank Stadium w Sydney w Australii i rozpocznie się o 07:45 czasu brytyjskiego letniego, informuje BBC Sport.

Debiut Cian Williams

Cian Williams zadebiutuje w reprezentacji Walii w meczu z Samoa. Zoe Healy przejdzie z pozycji środkowej na skrzydło, a Jade Mullen, kapitan wojskowej drużyny rugby union, po raz pierwszy zagra w turnieju.

Amberley Ruck zastąpi Ffion Lewis na pozycji łącznika ataku. W składzie meczowym znalazła się również Gracie Hobbs, młynarz Huddersfield Giants.

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Drugi mecz grupy A

Dla Walii są to pierwsze mistrzostwa świata. W inauguracyjnym meczu grupy A zespół przegrał z Anglią 6:70 w Perth, tracąc 13 przyłożeń. Samoa w pierwszym spotkaniu przegrało z gospodarzami turnieju, Australią, 0:40.

W wyjściowym składzie Walii zagrają Leanne Burnell, Zoe Healy, Jade Mullen, Hannah Black, Cian Williams, Amberley Ruck, Tayla Preston, Agnes Wood, Jasmine Gibbons, Emily Hughes, Georgia Cassons, Paige Travis oraz kapitan Bethan Dainton. Wśród rezerwowych są Carys Marsh, Catherine Salter, Erin Williams i Gracie Hobbs.

Po meczu z Samoa reprezentacja Walii zagra w niedzielę w Sydney z aktualnymi mistrzyniami świata — Australią.

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