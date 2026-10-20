Уельс зробив чотири зміни на матч із Самоа на ЧС — BBC Sport

Головний тренер збірної Уельсу з регбіліг Том Бріндл зробив чотири зміни у складі на другий матч чемпіонату світу проти Самоа. Гра відбудеться в п’ятницю на стадіоні CommBank Stadium у Сіднеї, Австралія, та розпочнеться о 07:45 за британським літнім часом, повідомляє BBC Sport.

Дебют Сіан Вільямс

Сіан Вільямс проведе дебютний матч за Уельс у грі проти Самоа. Зої Гілі перейде з позиції центру на фланг, а Джейд Маллен, капітанка армійської команди з регбі-юніон, уперше зіграє на турнірі.

Емберлі Рак замінить Ффіон Льюїс на позиції стенд-офа. До складу на матч також увійшла пропка Huddersfield Giants Ґрейсі Гоббс.

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Другий матч групи A

Для Уельсу це перший чемпіонат світу. У стартовому матчі групи A команда поступилася Англії з рахунком 6:70 у Перті, пропустивши 13 спроб. Самоа у першому поєдинку програло господарям турніру, збірній Австралії, з рахунком 0:40.

У стартовому складі Уельсу вийдуть Ліенн Бернелл, Зої Гілі, Джейд Маллен, Ганна Блак, Сіан Вільямс, Емберлі Рак, Тейла Престон, Агнес Вуд, Джасмін Гіббонс, Емілі Г’юз, Джорджія Кассонс, Пейдж Тревіс і капітанка Бетан Дейнтон. Серед запасних — Керіс Марш, Кетрін Солтер, Ерін Вільямс і Ґрейсі Гоббс.

Після матчу із Самоа збірна Уельсу в неділю в Сіднеї зіграє з чинними чемпіонами світу — Австралією.

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