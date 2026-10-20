Уэльс сделал четыре изменения на матч ЧМ с Самоа — BBC Sport
Главный тренер сборной Уэльса по регбилиг Том Бриндл сделал четыре изменения в составе на второй матч чемпионата мира против Самоа. Игра состоится в пятницу на стадионе CommBank Stadium в Сиднее, Австралия, и начнется в 07:45 по британскому летнему времени, сообщает BBC Sport.
Дебют Сиан Уильямс
Сиан Уильямс проведет дебютный матч за Уэльс в игре против Самоа. Зои Хили перейдет с позиции центра на фланг, а Джейд Маллен, капитан армейской команды по регби-юнион, впервые сыграет на турнире.
Эмберли Рак заменит Ффион Льюис на позиции стенд-оффа. В состав на матч также вошла проп команды Huddersfield Giants Грейси Хоббс.
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Второй матч группы A
Для Уэльса это первый чемпионат мира. В стартовом матче группы A команда проиграла Англии со счетом 6:70 в Перте, пропустив 13 попыток. Самоа в первом поединке уступило хозяевам турнира, сборной Австралии, со счетом 0:40.
В стартовом составе Уэльса выйдут Лиенн Бернелл, Зои Хили, Джейд Маллен, Ханна Блэк, Сиан Уильямс, Эмберли Рак, Тейла Престон, Агнес Вуд, Джасмин Гиббонс, Эмили Хьюз, Джорджия Кассонс, Пейдж Тревис и капитан Бетан Дейнтон. Среди запасных — Кэрис Марш, Кэтрин Солтер, Эрин Уильямс и Грейси Хоббс.
После матча с Самоа сборная Уэльса в воскресенье в Сиднее сыграет с действующими чемпионками мира — Австралией.