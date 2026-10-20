«Сан-Франциско Форти Найнерс» обыграли «Вашингтон Коммандерс» со счётом 23:17 в матче НФЛ и одержали шестую подряд победу с начала сезона. Квотербек Брок Пёрди отдал одну результативную передачу, а Кристиан Маккэффри занёс два тачдауна выносом.

По данным The Guardian, Пёрди выполнил 21 точную передачу из 29 на 264 ярда. После преодоления отметки в 1500 попыток передач он официально возглавил исторический рейтинг НФЛ по рейтингу пасера — 105,6. Он опередил Ламара Джексона, чей показатель составляет 102,7.

Преимущество в 20 очков

«Форти Найнерс» быстро захватили инициативу: Пёрди отдал 24-ярдовую передачу Майку Эвансу в третьем розыгрыше матча, а первый драйв завершился 11-ярдовым тачдауном на Джорджа Киттла. Позже Эванс покинул игру из-за травмы ахиллова сухожилия.

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Во втором владении мячом «Сан-Франциско» увеличил преимущество благодаря одноярдовому выносному тачдауну Маккэффри. В конце первой половины он занёс ещё один тачдаун, сделав счёт 20:3. В первой половине «Форти Найнерс» набрали 17 первых даунов — столько же, сколько «Коммандерс» провели розыгрышей.

Защита удержала победу

Во второй половине квотербек «Вашингтона» Джейден Дэниелс отдал две результативные передачи и сократил отставание до шести очков. За 1 минуту 54 секунды до окончания игры Малик Мустафа сбил передачу Дэниелса на Трейлона Беркса на четвёртом дауне возле зачётной зоны.

«Коммандерс» получили ещё одну атаку за 52 секунды до финальной сирены и добрались до 28-ярдовой отметки. Дэниелса наказали за преднамеренный выброс мяча, а в последнем розыгрыше Кион Уайт и Огбо Окоронкво оформили на нём сэк. «Форти Найнерс» показали лучший старт сезона с 2019 года, когда команда выиграла первые восемь матчей и дошла до Супербоула.

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