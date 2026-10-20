Теннисистка Ига Свёнтек снялась с турнира WTA в китайском Нинбо из-за проблемы с левым бедром. Это решение лишило польку шанса обойти Каролину Мухову в рейтинге WTA Race и квалифицироваться на итоговый турнир сезона WTA Finals.

Как сообщает RMF24, проблемы с левым бедром у Свёнтек возникли во время турнира WTA 1000 в Ухане. Там она проиграла в полуфинале Мае Хвалиньской. Девятую ракетку мира исключили из сетки соревнований в Нинбо, а ее место заняла Анастасия Захарова.

Решение о восстановлении

В заявлении, распространенном организаторами турнира в Нинбо, Свёнтек отметила, что в последние недели у нее была повторяющаяся проблема с левым бедром. По ее словам, после тщательного анализа она решила взять паузу для отдыха и восстановления. Теннисистка поблагодарила организаторов и болельщиков, ожидавших ее выступления.

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Свёнтек все еще может принять участие в WTA Finals в качестве запасной теннисистки. В итоговом турнире сезона выступают восемь лучших игроков по рейтингу WTA Race.

Другие польские теннисистки

Ранее с турнира в Нинбо также снялась Мая Хвалиньская. По данным издания, причиной стала усталость после напряженных соревнований в Ухане, которые она выиграла. Единственной полькой среди участниц турнира осталась Катажина Кава: во вторник около 13:00 она должна была сыграть матч первого круга против украинской теннисистки Дарьи Снигур.

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