网球选手伊加·斯维亚特克因左髋问题退出了在中国宁波举行的WTA赛事。这一决定使这位波兰选手失去了在WTA Race排名中超越卡罗琳娜·穆霍娃并晋级赛季末WTA年终总决赛的机会。

据RMF24报道，斯维亚特克的左髋问题是在武汉举行的WTA 1000赛事期间出现的。她在那里半决赛中输给了玛雅·赫瓦林斯卡。这位世界排名第九的选手被移出宁波赛事签表，阿纳斯塔西娅·扎哈罗娃取代了她的位置。

关于恢复的决定

在宁波赛事组织者发布的一份声明中，斯维亚特克表示，她在过去几周一直反复出现左髋问题。她说，经过仔细分析后，她决定暂停比赛以休息和恢复。这位网球选手感谢了等待她出场的组织者和球迷。

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斯维亚特克仍可能以替补选手身份参加WTA年终总决赛。赛季末赛事由WTA Race排名前八的选手参加。

其他波兰网球选手

此前，玛雅·赫瓦林斯卡也退出了宁波赛事。据该媒体报道，原因是她在赢得武汉的激烈赛事后感到疲劳。卡塔日娜·卡瓦成为赛事参赛者中唯一的波兰选手：她原定于周二约13:00与乌克兰选手达里娅·斯尼古尔进行首轮比赛。

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