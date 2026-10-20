坦帕湾光芒队在美联冠军赛第六场以7比3击败克利夫兰守护者队，晋级MLB世界大赛。据《卫报》报道，这将是光芒队29年队史中的第三次世界大赛。

第六场取胜

坦帕湾先发投手弗雷迪·佩拉尔塔在场上投了5.1局。朱尼尔·卡米内罗和扬迪·迪亚斯各击出一支两分本垒打。40,230名观众来到Tropicana Field看台：球迷挥舞黄蓝色毛巾、摇响铃铛并为球队助威。

在2025赛季，光芒队在坦帕的纽约洋基队春训基地进行主场比赛。Tropicana Field在飓风米尔顿后遭受严重破坏，而在本赛季开始前，俱乐部更换了所有者，并就一座预计于2029年完工的新球场达成协议。重返Tropicana Field后，球队在那里赢得了55场常规赛。

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没有前冠军的系列赛

坦帕湾在世界大赛中的对手将是密尔沃基酿酒人队，后者在国联冠军赛中以四场横扫洛杉矶道奇队。七战四胜制系列赛将于周五在密尔沃基开打。

两支俱乐部都从未赢得世界大赛，因此这项赛事将诞生一位新冠军。这将是自1980年以来首次由两支没有冠军头衔的球队参加的世界大赛，当时费城费城人队击败了堪萨斯城皇家队。酿酒人队上一次参加世界大赛是在1982年，而光芒队曾在2008年和2020年的决赛中失利。克利夫兰的失利将其在世界大赛中长达78年的无胜纪录延续下去。

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