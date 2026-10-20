«Тампа-Бэй Рэйс» обыграли «Кливленд Гардианс» со счётом 7:3 в шестой игре Чемпионской серии Американской лиги и вышли в Мировую серию MLB. По данным The Guardian, это будет третья Мировая серия за 29-летнюю историю франшизы «Рэйс».

Победа в шестой игре

Стартовый питчер «Тампа-Бэй» Фредди Перальта провёл на поле 5,1 иннинга. Джуниор Каминеро и Янди Диас выбили по двухочковому хоум-рану. На трибунах Tropicana Field собрались 40 230 зрителей: болельщики махали жёлто-синими полотенцами, звонили в колокольчики и поддерживали команду.

В сезоне 2025 года «Рэйс» проводили домашние матчи в Тампе, на весеннем тренировочном комплексе «Нью-Йорк Янкиз». Tropicana Field получил значительные повреждения после урагана «Милтон», а перед нынешним сезоном клуб сменил владельцев и заключил соглашение о новом стадионе, который должен быть готов в 2029 году. После возвращения на Tropicana Field команда выиграла там 55 матчей регулярного сезона.

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Серия без прежних чемпионов

Соперником «Тампа-Бэй» в Мировой серии станет «Милуоки Брюэрс», который в Чемпионской серии Национальной лиги всухую победил «Лос-Анджелес Доджерс» в четырёх матчах. Серия до четырёх побед стартует в пятницу в Милуоки.

Оба клуба никогда не выигрывали Мировую серию, поэтому турнир получит нового чемпиона. Это будет первая Мировая серия между командами без титулов с 1980 года, когда «Филадельфия Филлис» победила «Канзас-Сити Роялс». «Брюэрс» в последний раз играли в Мировой серии в 1982 году, а «Рэйс» уступали в финалах в 2008 и 2020 годах. Поражение «Кливленда» продлило его 78-летнюю безвыигрышную серию в Мировой серии.

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