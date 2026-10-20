Tampa Bay Rays pokonali Cleveland Guardians 7:3 w szóstym meczu Championship Series Ligi Amerykańskiej i awansowali do World Series MLB. Według The Guardian będzie to trzeci World Series w 29-letniej historii franczyzy Rays.

Zwycięstwo w szóstym meczu

Starter Tampa Bay, Freddy Peralta, spędził na boisku 5,1 inninga. Junior Caminero i Yandy Díaz zdobyli po dwupunktowym home runie. Na trybunach Tropicana Field zasiadło 40 230 widzów: kibice machali żółto-niebieskimi ręcznikami, dzwonili dzwonkami i wspierali zespół.

W sezonie 2025 Rays rozgrywali mecze domowe w Tampie, w kompleksie treningowym New York Yankees. Tropicana Field doznało znacznych uszkodzeń po huraganie Milton, a przed obecnym sezonem klub zmienił właścicieli i zawarł umowę dotyczącą nowego stadionu, który ma być gotowy w 2029 roku. Po powrocie na Tropicana Field zespół wygrał tam 55 meczów sezonu zasadniczego.

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Seria bez wcześniejszych mistrzów

Rywalem Tampa Bay w World Series będzie Milwaukee Brewers, które w Championship Series Ligi Narodowej pokonało Los Angeles Dodgers do zera w czterech meczach. Seria do czterech zwycięstw rozpocznie się w piątek w Milwaukee.

Oba kluby nigdy nie wygrały World Series, więc rozgrywki wyłonią nowego mistrza. Będzie to pierwszy World Series między zespołami bez tytułów od 1980 roku, gdy Philadelphia Phillies pokonali Kansas City Royals. Brewers ostatnio grali w World Series w 1982 roku, a Rays przegrywali w finałach w 2008 i 2020 roku. Porażka Cleveland przedłużyła jego 78-letnią serię bez zwycięstwa w World Series.

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