Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez nie poparł apelu o przełożenie meczu Ligi Mistrzów między Paris Saint-Germain a Barceloną, który ma odbyć się w Paryżu. O przełożenie spotkania prosił szef związku zawodowego francuskich policjantów w związku z zamieszkami, do których doszło w kraju w ostatnich dniach, informuje Interia Sport.

Decyzja w sprawie meczu

Nunez oświadczył, że omawiano możliwość przełożenia wydarzeń sportowych, jednak mecz PSG z Barceloną, podobnie jak inne spotkania europejskich pucharów, nie jest kwestionowany. Spotkanie trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów rozpocznie się o 21:00 na stadionie Parc des Princes.

Oczekuje się, że mecz obejrzy około 45 tys. widzów, w tym szacunkowo 2200 kibiców Barcelony. Do utrzymania porządku na stadionie planowane jest skierowanie licznych mobilnych jednostek policji.

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Zamieszki we Francji

Według publikacji protesty we Francji rozpoczęły się we wrześniu i początkowo miały pokojowy charakter. Ich uczestnicy poruszali kwestie niewystarczającego finansowania szkół, niedoboru nauczycieli i dostępu do edukacji. Później do postulatów dodano kwestie wynagrodzeń, cen paliw i jakości usług publicznych.

Kulminacja zamieszek przypadła na sobotę, gdy w kraju odbyło się około 110 demonstracji. Policja oceniła liczbę uczestników na 550 tys., a organizatorzy — na nawet 800 tys. Zamieszki odnotowano między innymi w Marsylii, Bordeaux, Lille, Nantes i Paryżu. W stolicy informowano o podpaleniu samochodów, niszczeniu i plądrowaniu sklepów, a służby porządkowe używały gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Najbardziej ucierpiały okolice placu Republiki w centrum Paryża, położonego około 10 kilometrów od stadionu PSG. W nocy z poniedziałku na wtorek na placu Republiki i w dzielnicy Les Halles obowiązywała godzina policyjna od 23:00 do 6:00.

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