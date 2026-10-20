Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес не поддержал призыв перенести матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Барселоной», который должен состояться в Париже. Перенести игру просил глава профсоюза французских полицейских на фоне беспорядков, произошедших в стране в последние дни, сообщает Interia Sport.

Решение по матчу

Нуньес заявил, что возможность переноса спортивных событий обсуждалась, однако матч ПСЖ с «Барселоной», как и другие игры еврокубков, не ставится под сомнение. Поединок третьего тура лигового этапа Лиги чемпионов начнется в 21:00 на стадионе «Парк де Пренс».

Ожидается, что матч посетят около 45 тысяч зрителей, среди которых ориентировочно 2200 болельщиков «Барселоны». Для охраны порядка на арене планируют привлечь многочисленные мобильные подразделения полиции.

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Беспорядки во Франции

По данным издания, протесты во Франции начались в сентябре и изначально носили мирный характер. Их участники поднимали вопросы недостаточного финансирования школ, нехватки учителей и доступа к образованию. Позднее к требованиям добавились вопросы оплаты труда, цен на топливо и качества государственных услуг.

Кульминация беспорядков пришлась на субботу, когда в стране состоялось около 110 демонстраций. Полиция оценивала число участников в 550 тысяч, а организаторы — до 800 тысяч. Беспорядки фиксировали, в частности, в Марселе, Бордо, Лилле, Нанте и Париже. В столице сообщали о поджогах автомобилей, повреждении и разграблении магазинов, а правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы.

Больше всего пострадали окрестности площади Республики в центре Парижа, расположенной примерно в 10 километрах от стадиона ПСЖ. В ночь с понедельника на вторник на площади Республики и в районе Ле-Аль действовал комендантский час с 23:00 до 6:00.

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