Польская теннисистка Ига Свёнтек после вылета с турнира в Ухане, Китай, объявила о завершении сезона. Как сообщает Interia Sport, в этом году спортсменка больше не выступит ни на одном турнире, в том числе не сыграет в WTA Finals.

Заявление теннисистки

Свёнтек сообщила о своем решении в Instagram. «Я приняла решение завершить сезон на этом этапе; это означает, что в этом году я больше не выступлю ни на одном турнире. Я благодарна за все, чему меня научил этот год, и, как и прежде, люблю то, чем занимаюсь. Как всегда, вернусь с увлечением и мотивацией для дальнейшего развития. Спасибо, что вы со мной — увидимся скоро», — написала она.

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Реакция болельщиков

После вылета Свёнтек с турнира в Ухане журналисты и эксперты обсуждали ее шансы попасть в число участниц WTA Finals. Заявление теннисистки завершило эти обсуждения.

Издание отмечает, что в Китае у Свёнтек были проблемы со здоровьем. Ее публикация в Instagram собрала положительные комментарии: болельщики благодарили теннисистку за сезон, желали ей отдыха и надеялись вскоре снова увидеть ее на корте. Вскоре после публикации возможность оставлять новые комментарии под постом была заблокирована.

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