Polska tenisistka Iga Świątek po odpadnięciu z turnieju w Wuhan w Chinach ogłosiła zakończenie sezonu. Jak informuje Interia Sport, w tym roku sportsmenka nie wystąpi już w żadnym turnieju, w tym nie zagra w WTA Finals.

Oświadczenie tenisistki

Świątek poinformowała o swojej decyzji na Instagramie. „Podjęłam decyzję o zakończeniu sezonu na tym etapie; oznacza to, że w tym roku nie wystąpię już w żadnym turnieju. Jestem wdzięczna za wszystko, czego nauczył mnie ten rok, i jak wcześniej kocham to, co robię. Jak zawsze wrócę z pasją i motywacją do dalszego rozwoju. Dziękuję, że jesteście ze mną — do zobaczenia wkrótce” — napisała.

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Reakcja kibiców

Po odpadnięciu Świątek z turnieju w Wuhan dziennikarze i eksperci dyskutowali o jej szansach na znalezienie się w gronie uczestniczek WTA Finals. Oświadczenie tenisistki zakończyło te dyskusje.

Wydanie zauważa, że w Chinach Świątek miała problemy ze zdrowiem. Jej wpis na Instagramie zebrał pozytywne komentarze: kibice dziękowali tenisistce za sezon, życzyli jej odpoczynku i mieli nadzieję, że wkrótce ponownie zobaczą ją na korcie. Wkrótce po publikacji zablokowano możliwość dodawania nowych komentarzy pod wpisem.

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