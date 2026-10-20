Всемирная легкоатлетическая ассоциация World Athletics обязала Легкоатлетическую ассоциацию Южной Африки (ASA) немедленно исполнить решение об отстранении ее отстраненного президента Джеймса Молои. Организация также дала ASA шесть месяцев на подготовку и официальное принятие пересмотренной конституции, предупредив о возможных санкциях, сообщает TimesLIVE.

Решение в отношении президента ASA

По данным World Athletics, независимая дисциплинарная коллегия 6 октября 2026 года единогласно признала Молои виновным по двум пунктам, связанным с ненадлежащим использованием средств ASA. Коллегия сочла отстранение Молои от должностей президента и члена исполнительного совета надлежащей санкцией.

В письме, подписанном генеральным директором World Athletics Джоном Риджоном, указано, что ASA должна исполнить это решение без промедления. В сентябре миссию по установлению фактов в ассоциации возглавлял Закхеле Дламини — президент Южноафриканской легкоатлетической конфедерации и вице-президент Африканской легкоатлетической конфедерации.

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Пересмотр конституции

World Athletics указала на серьезные недостатки в управлении ASA, в частности разногласия в исполнительном совете, трудности с коллективным принятием решений, неопределенность полномочий выборных должностных лиц и конфликты интересов из-за совмещения должностей на национальном и провинциальном уровнях.

Пересмотренная конституция должна четко разграничить полномочия совета ASA, исполнительного совета, президента, комиссий и администрации. Она также должна предусматривать независимость избирательных, дисциплинарных, проверочных и финансовых механизмов, а также правила, касающиеся сроков полномочий, гендерного баланса, представительства спортсменов, прозрачности и финансовой подотчетности.

В течение месяца ASA должна представить World Athletics и Африканской легкоатлетической конфедерации подробный график пересмотра и принятия конституции. После ее утверждения ассоциация должна провести новые выборы в течение следующих трех месяцев. Дламини назначили независимым наблюдателем за принятием конституции и выборами. Если ASA не выполнит дорожную карту, вопрос может быть передан совету World Athletics для рассмотрения санкций.

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