世界田径联合会World Athletics要求南非田径协会（ASA）立即执行罢免其被停职主席詹姆斯·莫洛伊的决定。该组织还给予ASA六个月时间准备并正式通过修订后的章程，同时警告可能实施制裁，TimesLIVE报道。

关于ASA主席的决定

World Athletics表示，一个独立纪律小组于2026年10月6日一致认定莫洛伊在两项与不当使用ASA资金有关的指控中有罪。该小组认为，免去莫洛伊主席和执行委员会成员职务是恰当的制裁。

由World Athletics首席执行官乔恩·里奇恩签署的一封信指出，ASA必须毫不拖延地执行该决定。9月，协会的事实调查任务由扎赫莱·德拉米尼领导，他是南非田径联合会主席兼非洲田径联合会副主席。

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章程修订

World Athletics指出，ASA在治理方面存在严重缺陷，包括执行委员会内部存在分歧、集体决策困难、民选官员权限不明确，以及因同时担任国家和省级职务而产生的利益冲突。

修订后的章程必须明确划分ASA理事会、执行委员会、主席、委员会和行政部门的权限。章程还必须规定选举、纪律、审计和财务机制的独立性，以及有关任期、性别平衡、运动员代表性、透明度和财务问责的规则。

ASA须在一个月内向World Athletics和非洲田径联合会提交修订和通过章程的详细时间表。章程获批后，该协会必须在随后三个月内举行新的选举。德拉米尼被任命为监督章程通过和选举的独立观察员。如果ASA未能遵循路线图，该事项可能被提交至World Athletics理事会审议制裁措施。

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