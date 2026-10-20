旧金山49人队在一场NFL比赛中以23:17击败华盛顿指挥官队，取得赛季开始以来的六连胜。四分卫布洛克·珀迪送出一次达阵传球，克里斯蒂安·麦卡弗里则通过冲球取得两次达阵。

据《卫报》报道，珀迪29次传球完成21次，推进264码。在传球尝试次数突破1500次后，他以105.6的传球手评分正式登上NFL历史排名榜首。他超过了评分为102.7的拉马尔·杰克逊。

领先20分

49人队迅速掌握主动：珀迪在比赛第三次进攻中向迈克·埃文斯完成了一次24码传球，首个进攻回合则以向乔治·基特尔送出的11码达阵结束。随后，埃文斯因跟腱受伤离场。

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在旧金山第二次控球时，麦卡弗里凭借一次1码冲球达阵扩大了领先优势。上半场末段，他又取得一次达阵，将比分改写为20:3。上半场，49人队拿到17次首攻——与指挥官队完成的进攻次数相同。

防守守住胜利

下半场，华盛顿四分卫杰登·丹尼尔斯送出两次达阵传球，将分差缩小至6分。比赛还剩1分54秒时，马利克·穆斯塔法在端区附近的第四次进攻中击落了丹尼尔斯传给特雷隆·伯克斯的传球。

终场哨响前52秒，指挥官队获得又一次进攻机会，并推进至28码线。丹尼尔斯因故意弃球被判罚；最后一次进攻中，基恩·怀特和奥格博·奥科龙克沃对他完成擒杀。49人队打出了自2019年以来最佳的赛季开局，当时球队赢下前八场比赛并打进超级碗。

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