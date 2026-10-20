San Francisco 49ers pokonali Washington Commanders 23:17 w meczu NFL, odnosząc szóste kolejne zwycięstwo od początku sezonu. Rozgrywający Brock Purdy rzucił jedno podanie na przyłożenie, a Christian McCaffrey zdobył dwa przyłożenia po akcjach biegowych.

Według The Guardian, Purdy skompletował 21 z 29 podań na 264 jardy. Po przekroczeniu granicy 1500 prób podań oficjalnie objął prowadzenie w historycznym rankingu NFL pod względem wskaźnika passera — 105,6. Wyprzedził Lamara Jacksona, którego wskaźnik wynosi 102,7.

Przewaga 20 punktów

49ers szybko przejęli inicjatywę: Purdy podał na 24 jardy do Mike’a Evansa w trzeciej akcji meczu, a pierwszy drive zakończył się 11-jardowym przyłożeniem George’a Kittle’a. Evans później opuścił grę z powodu urazu ścięgna Achillesa.

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Podczas drugiego posiadania piłki San Francisco powiększyło przewagę dzięki jednojardowemu przyłożeniu biegowemu McCaffreya. Pod koniec pierwszej połowy zdobył on kolejne przyłożenie, ustalając wynik na 20:3. W pierwszej połowie 49ers zdobyli 17 pierwszych prób — tyle samo, ile akcji rozegrali Commanders.

Obrona utrzymała zwycięstwo

W drugiej połowie rozgrywający Washingtonu Jayden Daniels rzucił dwa podania na przyłożenie i zmniejszył stratę do sześciu punktów. Na 1 minutę i 54 sekundy przed końcem meczu Malik Mustapha zbił podanie Danielsa do Treylona Burksa na czwartej próbie w pobliżu pola punktowego.

Commanders otrzymali jeszcze jedną serię ofensywną na 52 sekundy przed końcową syreną i dotarli do 28-jardowej linii. Daniels został ukarany za celowe wyrzucenie piłki, a w ostatniej akcji Keion White i Ogbo Okoronkwo zaliczyli na nim sack. 49ers zanotowali najlepszy start sezonu od 2019 roku, gdy drużyna wygrała pierwszych osiem meczów i dotarła do Super Bowl.

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