在美国，波兰足球运动员罗伯特·莱万多夫斯基效力的芝加哥火焰，在ESPN更新的MLS实力排名中从第五位降至第六位。同时，尽管遭遇两连败，该队仍确保了MLS季后赛席位，Interia Sport报道。

晋级季后赛

在最近一场比赛中，芝加哥火焰以0:1负于新英格兰革命。莱万多夫斯基又踢了一场没有进球的比赛。球队只需一场平局便可确保晋级季后赛，但俱乐部是在奥兰多城在一场同期进行的比赛中击败华盛顿联后，获得了进入赛季最终阶段的资格。

芝加哥火焰连续第二年晋级季后赛。该俱乐部上一次连续两年获得赛季最终阶段资格是在2008至2009年。

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ESPN排名变化

从波兰国家队归来后，38岁的莱万多夫斯基参加了四场MLS比赛。芝加哥火焰以3:1击败温哥华白帽，并以2:1战胜纽约红牛，随后以1:3负于费城联合、以0:1负于新英格兰革命。

ESPN指出，芝加哥火焰仍是东部联盟较强的俱乐部之一，但输给了同一联盟的两支对手——费城联合和新英格兰革命。纳什维尔SC继续领跑MLS实力排名。迈阿密国际在以3:1战胜亚特兰大联后升至第二位，而圣路易斯城SC降至第三位。

芝加哥火焰下一场将客场对阵亚特兰大联。比赛应于周六至周日夜间波兰时间1:30举行。

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