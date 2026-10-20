В США «Чикаго Файр», за который выступает польский футболист Роберт Левандовский, опустился с пятой на шестую позицию в обновлённом рейтинге MLS Power Rankings от ESPN. В то же время команда, несмотря на два поражения подряд, обеспечила себе участие в плей-офф MLS, сообщает Interia Sport.

Выход в плей-офф

В последнем матче «Чикаго Файр» уступил «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 0:1. Левандовский провёл ещё одну игру без забитого мяча. Для гарантированного выхода в плей-офф команде было достаточно ничьей, однако путёвку в финальную часть сезона клуб получил после победы «Орландо Сити» над «Ди Си Юнайтед» в параллельном матче.

«Чикаго Файр» второй год подряд вышел в плей-офф. В последний раз клубу удавалось квалифицироваться в финальную часть сезона два года подряд в 2008–2009 годах.

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Изменения в рейтинге ESPN

После возвращения из сборной Польши 38-летний Левандовский сыграл четыре матча MLS. «Чикаго Файр» победил «Ванкувер Уайткэпс» — 3:1 и «Нью-Йорк Ред Буллз» — 2:1, а затем потерпел поражения от «Филадельфии Юнион» — 1:3 и «Нью-Инглэнд Революшн» — 0:1.

В ESPN отметили, что «Чикаго Файр» остаётся одним из более сильных клубов Восточной конференции, но проиграл двум соперникам из этой конференции — «Филадельфии Юнион» и «Нью-Инглэнд Революшн». Лидером MLS Power Rankings остался «Нэшвилл SC». «Интер Майами» после победы над «Атлантой Юнайтед» со счётом 3:1 поднялся на второе место, а «Сент-Луис Сити SC» опустился на третью позицию.

Следующий матч «Чикаго Файр» проведёт на выезде против «Атланты Юнайтед». Игра должна состояться в ночь с субботы на воскресенье в 1:30 по польскому времени.

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