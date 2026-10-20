W USA Chicago Fire, w którym występuje polski piłkarz Robert Lewandowski, spadło z piątej na szóstą pozycję w zaktualizowanym rankingu MLS Power Rankings ESPN. Jednocześnie zespół, mimo dwóch porażek z rzędu, zapewnił sobie udział w play-offach MLS, informuje Interia Sport.

Awans do play-offów

W ostatnim meczu Chicago Fire przegrało z New England Revolution 0:1. Lewandowski rozegrał kolejne spotkanie bez zdobytej bramki. Do zagwarantowania awansu do play-offów drużynie wystarczył remis, jednak klub wywalczył miejsce w końcowej części sezonu po zwycięstwie Orlando City nad DC United w równolegle rozgrywanym meczu.

Chicago Fire awansowało do play-offów drugi rok z rzędu. Ostatni raz klubowi udało się kwalifikować do końcowej części sezonu przez dwa kolejne lata w latach 2008–2009.

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Zmiany w rankingu ESPN

Po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski 38-letni Lewandowski rozegrał cztery mecze MLS. Chicago Fire pokonało Vancouver Whitecaps 3:1 i New York Red Bulls 2:1, a następnie przegrało z Philadelphia Union 1:3 i New England Revolution 0:1.

ESPN zaznaczyło, że Chicago Fire pozostaje jednym z silniejszych klubów Konferencji Wschodniej, ale przegrało z dwoma rywalami z tej konferencji — Philadelphia Union i New England Revolution. Liderem MLS Power Rankings pozostał Nashville SC. Inter Miami po zwycięstwie 3:1 nad Atlanta United awansowało na drugie miejsce, a St. Louis City SC spadło na trzecią pozycję.

Następny mecz Chicago Fire rozegra na wyjeździe z Atlanta United. Spotkanie ma odbyć się w nocy z soboty na niedzielę o 1:30 czasu polskiego.

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