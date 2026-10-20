Polska tenisistka Magda Linette pokonała Claire Liu z USA w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w japońskiej Osace. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:3 na korzyść Linette, która przerwała serię sześciu porażek w singlu.

Rewanż za mecz w Charleston

Było to drugie bezpośrednie spotkanie tenisistek. W kwietniu 2018 roku w pierwszej rundzie turnieju w Charleston Liu pokonała Linette wynikiem 1:6, 6:3, 6:3. Tym razem polska sportsmenka wzięła rewanż, informuje Interia Sport.

W pierwszym secie Linette, zajmująca 77. miejsce w rankingu WTA, w trzecim gemie obroniła break point, a w następnym przełamała serwis rywalki. Przy stanie 5:2 nie wykorzystała trzech piłek setowych i pozwoliła Liu zmniejszyć stratę. Jednak w dziesiątym gemie Polka ponownie przełamała rywalkę i wygrała seta 6:4.

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Przewaga w drugim secie

Na początku drugiej partii Linette wygrała trzy gemy z rzędu i objęła prowadzenie 3:0. Liu, która zajmowała 95. miejsce w światowym rankingu, zdołała wygrać jednego gema przy swoim serwisie, jednak Linette utrzymała przewagę. Przy stanie 5:2 zakończyła siódmego gema udanym serwisem, po którym rywalka trafiła w siatkę.

W następnej rundzie Linette zagra ze zwyciężczynią meczu między Kateřiną Siniakovą a Peyton Stearns. Niedawno w Pekinie polska tenisistka przegrała z Siniakovą w pierwszej rundzie 4:6, 3:6.

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