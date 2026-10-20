Польская теннисистка Магда Линетт обыграла Клэр Лю из США в первом круге турнира WTA 250 в японской Осаке. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Линетт, которая прервала серию из шести поражений в одиночном разряде.

Реванш за матч в Чарльстоне

Это была вторая очная встреча теннисисток. В апреле 2018 года в первом круге турнира в Чарльстоне Лю обыграла Линетт со счётом 1:6, 6:3, 6:3. На этот раз польская спортсменка взяла реванш, сообщает Interia Sport.

В первом сете Линетт, занимавшая 77-е место в рейтинге WTA, в третьем гейме отыграла брейк-пойнт, а в следующем взяла подачу соперницы. При счёте 5:2 она не реализовала три сетбола и позволила Лю сократить отставание. Однако в десятом гейме полька вновь сделала брейк и выиграла сет — 6:4.

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Преимущество во втором сете

В начале второй партии Линетт выиграла три гейма подряд и повела 3:0. Лю, занимавшая 95-е место в мировом рейтинге, смогла взять один гейм на своей подаче, однако Линетт сохранила преимущество. При счёте 5:2 она завершила седьмой гейм удачной подачей, после которой соперница пробила в сетку.

В следующем круге Линетт сыграет с победительницей матча между Катержиной Синяковой и Пейтон Стернс. Недавно в Пекине польская теннисистка уступила Синяковой в первом круге со счётом 4:6, 3:6.

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