Теннисистка из Украины Элина Свитолина сообщила о прекращении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В публикации в Instagram она отметила, что ей необходимо вновь найти себя после эмоциональных трудностей, связанных с войной, которую государство-агрессор Россия ведет против Украины, сообщает The Japan Times.

Заявление Свитолиной

Спортсменка написала, что это «самое трудное», чем ей приходилось делиться публично. По ее словам, после вторжения России в Украину в 2022 году она переживала бессонные ночи, сомнения и ощущение, что постепенно теряет себя.

Свитолина сообщила, что Монфис поддерживал ее в этот период и что супруги долгое время пытались преодолеть трудности вместе. В то же время она пришла к выводу, что не может вернуться к себе в рамках их брака. Теннисистка попросила отнестись к решению семьи с добротой и уважением к частной жизни, подчеркнув, что никого не обвиняет.

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Общий ребенок и карьера

Пара поженилась в июле 2021 года, а в октябре 2022 года у них родилась дочь Скай. Свитолина подчеркнула, что ребенок всегда будет для них на первом месте: хотя их брак завершается, они и дальше будут оставаться ее родителями.

Свитолина недавно завоевала путевку на итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Монфис, бывшая шестая ракетка мира, по данным Международного агентства по обеспечению честности в теннисе значится как теннисист, завершивший профессиональную карьеру.

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