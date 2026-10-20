斯维托丽娜宣布结束与孟菲尔斯的婚姻关系——《日本时报》

乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜宣布结束与法国网球选手加埃尔·孟菲尔斯的婚姻关系。她在Instagram发文称，在经历了与侵略国俄罗斯对乌克兰发动的战争相关的情感困境后，她需要重新找回自己。据《日本时报》报道。

斯维托丽娜的声明

这名运动员写道，这是她不得不公开分享的“最艰难”的事情。她表示，在俄罗斯于2022年入侵乌克兰后，她经历了不眠之夜、怀疑，以及逐渐失去自我的感觉。

斯维托丽娜表示，孟菲尔斯在此期间支持了她，夫妇二人也长期尝试共同克服困难。但她得出结论，自己无法在这段婚姻中找回自我。这名网球选手请求大家以善意对待这一家庭决定，并尊重隐私，同时强调她不责怪任何人。

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共同的孩子与职业生涯

两人于2021年7月结婚，并于2022年10月迎来女儿斯凯。斯维托丽娜强调，孩子将永远是他们的首要考虑：尽管他们的婚姻将结束，但他们仍将继续做她的父母。

斯维托丽娜最近获得了在加利福尼亚州印第安维尔斯举行的WTA年终总决赛参赛资格。根据国际网球诚信机构的数据，曾位居世界第六的孟菲尔斯被列为已结束职业生涯的网球选手。

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