Ukraińska tenisistka Elina Switolina poinformowała o zakończeniu małżeństwa z francuskim tenisistą Gaëlem Monfilsem. W poście na Instagramie zaznaczyła, że musi ponownie odnaleźć siebie po trudnościach emocjonalnych związanych z wojną, którą państwo-agresor Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie — informuje The Japan Times.

Oświadczenie Switoliny

Sportsmenka napisała, że jest to „najtrudniejsza” rzecz, którą przyszło jej publicznie udostępnić. Według niej po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku doświadczała bezsennych nocy, wątpliwości i poczucia, że stopniowo traci siebie.

Switolina przekazała, że Monfils wspierał ją w tym okresie, a małżeństwo przez długi czas próbowało wspólnie przezwyciężyć trudności. Jednocześnie doszła do wniosku, że nie może wrócić do siebie w ramach ich małżeństwa. Tenisistka poprosiła, by decyzję rodziny potraktowano z życzliwością i poszanowaniem prywatności, podkreślając, że nikogo nie obwinia.

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Wspólne dziecko i kariera

Para pobrała się w lipcu 2021 roku, a w październiku 2022 roku urodziła im się córka Skai. Switolina podkreśliła, że dziecko zawsze będzie dla nich na pierwszym miejscu: choć ich małżeństwo się kończy, nadal będą jej rodzicami.

Switolina niedawno wywalczyła miejsce w turnieju finałowym WTA w Indian Wells w Kalifornii. Monfils, były numer szósty światowego rankingu, figuruje według danych Międzynarodowej Agencji ds. Uczciwości w Tenisie jako tenisista, który zakończył zawodową karierę.

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