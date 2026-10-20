«Атланта Дрим» обыграла «Голден Стейт Валькирис» со счётом 79:65 во втором матче финальной серии WNBA и сравняла счёт в противостоянии до четырёх побед — 1:1. Самой результативной игрокиней встречи стала Энджел Риз, набравшая 30 очков и сделавшая 16 подборов.

Вклад Риз в победу

Риз, являющаяся действующей лучшей защитницей года WNBA, также записала на свой счёт два блок-шота и один перехват. После матча она заявила, что команда оставила позади поражение в первой игре серии и вернулась к своему стилю игры.

«Я просто делаю всё, что нужно для победы. В такой атмосфере сложно играть. Выражаю уважение болельщикам и своей команде — мы приехали и боролись. Первая игра была для нас сложной, но мы перевернули страницу и вернулись к тому, кем мы являемся», — сказала Риз.

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Другие результаты и расписание

По данным The Guardian, Алишa Грей принесла «Дрим» 18 очков, а Джордин Канада — 13. В составе «Валькирис» по 14 очков набрали Габби Уильямс и Тиффани Хейз. Во второй половине встречи баскетболистки «Атланты» переиграли соперниц.

Обе команды претендуют на свой первый титул WNBA. «Дрим» трижды играли в финале лиги, последний раз — в 2013 году, но ещё не завоёвывали чемпионство. «Валькирис» во втором сезоне существования борются за титул после выхода в плей-офф уже в дебютном году. Третий матч серии состоится в Атланте в среду, четвёртый запланирован на пятницу.

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