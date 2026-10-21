Саудовский «Аль-Наср» обыграл «Неом» со счетом 1:0 в матче Саудовской профессиональной лиги на стадионе Awwal Park. Единственный гол на 61-й минуте забил Жуан Фелиш, завершив дальним ударом передачу Анжело.

Нереализованный пенальти Роналду

Криштиану Роналду мог открыть счет в конце первого тайма, но не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Одиннадцатиметровый был назначен после фола на Фелише в штрафной площади. Это был четвертый незабитый пенальти Роналду из 31 попытки в составе «Аль-Насра».

После перерыва 41-летний нападающий не использовал еще несколько возможностей. В частности, он пробил выше ворот с близкого расстояния после передачи Садио Мане, а также не забил ударом головой. Роналду стремится достичь отметки в 1000 голов за карьеру; после матча его показатель составил 981 мяч.

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Ситуация в таблице

Победа оставила «Аль-Наср» на третьем месте в турнирной таблице. Команда отстает от «Аль-Хиляля» на два очка и от лидера, «Аль-Кадисии», — на три.

Главный тренер «Аль-Насра» Анге Постекоглу после матча отметил, что команда создала много моментов и должна работать над исправлением ошибок. Он также призвал поддерживать друг друга независимо от результата, сообщает The National.

В другом матче тура «Аль-Кадисия» обыграла «Аль-Таавун» благодаря голу Тиджани Рейндерса на 96-й минуте и вернулась на первое место с 25 очками. «Аль-Иттихад» победил «Аль-Эттифак» — 4:1, по два мяча забили Жорж Иленихена и Юссеф Эн-Несири.

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