Национальная футбольная лига не будет применять дисциплинарные меры к клубу «Филадельфия Иглз» из-за обращения команды с лечением квотербека Джейлена Херца после выявления у него тромбов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

Контакты НФЛ с медиками

В заявлении НФЛ указала, что ее представители поддерживали связь с медицинским персоналом «Иглз» и лондонской клиникой Cleveland Clinic на протяжении лечения игрока. В лиге сообщили, что главный медицинский директор НФЛ Аллен Силлс координирует медицинские ресурсы с ведущими специалистами на международных рынках по согласованию с Ассоциацией игроков НФЛ.

По данным лиги, медицинскую помощь спортсменам оказывает медицинский персонал клубов в координации с независимыми врачами.

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Херц пропустит остаток сезона

Херц находится в списке травмированных и, как ожидается, пропустит оставшуюся часть сезона после того, как тромб в его левой икре переместился в легкие. Клуб и агент футболиста Николь Линн сообщили, что у квотербека диагностировали тромбоз глубоких вен и двустороннюю легочную эмболию.

Херц проходит лечение препаратами для разжижения крови и не сможет участвовать в футбольной деятельности, пока будет их принимать. 11 октября он сыграл против «Джексонвилла» в Лондоне через три дня после того, как сообщил медицинскому персоналу о травме после тренировки. Лондонские специалисты первоначально диагностировали у него поверхностный венозный тромбоз в левой икре.

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