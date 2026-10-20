亚特兰大梦想队在WNBA总决赛系列赛第二场以79:65击败金州女武神队，将这轮四胜制对决的大比分扳为1:1。安吉尔·里斯成为本场得分最高的球员，得到30分并抢下16个篮板。

里斯对胜利的贡献

作为现任WNBA年度最佳防守球员，里斯还贡献了两次盖帽和一次抢断。赛后她表示，球队已经将系列赛首场失利抛在脑后，并回归了自己的比赛风格。

“我只是在做赢球所需的一切。在这样的氛围中比赛很困难。向球迷和我的球队致敬——我们来到这里并且奋力拼搏。第一场比赛对我们来说很艰难，但我们翻过了这一页，回到了我们本来的样子。”里斯说。

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其他结果和赛程

据《卫报》报道，阿莉莎·格雷为梦想队得到18分，乔丁·加拿大得到13分。女武神队方面，加比·威廉斯和蒂芙尼·海耶斯各得14分。比赛下半场，亚特兰大的女篮球员压制了对手。

两支球队都在争夺各自的首个WNBA冠军。梦想队曾三次闯入联赛总决赛，最近一次是在2013年，但尚未赢得冠军。女武神队在队史第二个赛季争夺冠军，她们在首个赛季便打进季后赛。系列赛第三场将于周三在亚特兰大举行，第四场定于周五进行。

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