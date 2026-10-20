Atlanta Dream pokonały Golden State Valkyries 79:65 w drugim meczu serii finałowej WNBA i wyrównały stan rywalizacji do czterech zwycięstw na 1:1. Najskuteczniejszą zawodniczką spotkania była Angel Reese, która zdobyła 30 punktów i zanotowała 16 zbiórek.

Wkład Reese w zwycięstwo

Reese, która jest aktualną najlepszą obrończynią roku WNBA, zaliczyła także dwa bloki i jeden przechwyt. Po meczu powiedziała, że zespół zostawił za sobą porażkę w pierwszym spotkaniu serii i wrócił do swojego stylu gry.

„Po prostu robię wszystko, czego potrzeba, aby wygrać. W takiej atmosferze trudno się gra. Szacunek dla kibiców i mojego zespołu — przyjechałyśmy i walczyłyśmy. Pierwszy mecz był dla nas trudny, ale przewróciłyśmy stronę i wróciłyśmy do tego, kim jesteśmy” — powiedziała Reese.

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Inne wyniki i terminarz

Według The Guardian Allisha Gray zdobyła dla Dream 18 punktów, a Jordin Canada — 13. W zespole Valkyries po 14 punktów zdobyły Gabby Williams i Tiffany Hayes. W drugiej połowie spotkania koszykarki Atlanty prześcignęły rywalki.

Obie drużyny walczą o swój pierwszy tytuł WNBA. Dream trzykrotnie grały w finałach ligi, ostatnio w 2013 roku, ale jeszcze nie zdobyły mistrzostwa. Valkyries w drugim sezonie istnienia walczą o tytuł po awansie do play-offów już w debiutanckim roku. Trzeci mecz serii odbędzie się w Atlancie w środę, a czwarty zaplanowano na piątek.

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