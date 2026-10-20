Tenisistka Iga Świątek wycofała się z turnieju WTA w chińskim Ningbo z powodu problemu z lewym biodrem. Decyzja ta pozbawiła Polkę szansy na wyprzedzenie Karoliny Muchovej w rankingu WTA Race i zakwalifikowanie się do kończącego sezon turnieju WTA Finals.

Jak informuje RMF24, problemy z lewym biodrem u Świątek pojawiły się podczas turnieju WTA 1000 w Wuhan. Tam przegrała w półfinale z Mają Chwalińską. Dziewiąta rakieta świata została wykluczona z drabinki zawodów w Ningbo, a jej miejsce zajęła Anastazja Zacharowa.

Decyzja o regeneracji

W oświadczeniu rozpowszechnionym przez organizatorów turnieju w Ningbo Świątek zaznaczyła, że w ostatnich tygodniach miała nawracający problem z lewym biodrem. Jak podkreśliła, po dokładnej analizie postanowiła zrobić przerwę na odpoczynek i regenerację. Tenisistka podziękowała organizatorom i kibicom, którzy czekali na jej występ.

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Świątek nadal może wystąpić w WTA Finals jako rezerwowa tenisistka. W kończącym sezon turnieju gra osiem najlepszych zawodniczek według rankingu WTA Race.

Inne polskie tenisistki

Wcześniej z turnieju w Ningbo wycofała się również Maja Chwalińska. Według portalu powodem było zmęczenie po wymagających zawodach w Wuhan, które wygrała. Jedyną Polką wśród uczestniczek turnieju pozostała Katarzyna Kawa: we wtorek około godziny 13:00 miała rozegrać mecz pierwszej rundy z Ukrainką Darią Snigur.

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