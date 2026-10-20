Światowa federacja lekkoatletyczna World Athletics zobowiązała Athletics South Africa (ASA) do natychmiastowego wykonania decyzji o usunięciu zawieszonego prezesa Jamesa Moloia. Organizacja dała również ASA sześć miesięcy na przygotowanie i formalne przyjęcie zrewidowanej konstytucji, ostrzegając przed możliwymi sankcjami, podaje TimesLIVE.

Decyzja w sprawie prezesa ASA

Według World Athletics niezależny panel dyscyplinarny 6 października 2026 roku jednogłośnie uznał Moloia winnym w dwóch zarzutach związanych z niewłaściwym wykorzystaniem środków ASA. Panel uznał usunięcie Moloia ze stanowisk prezesa i członka zarządu wykonawczego za odpowiednią sankcję.

W liście podpisanym przez dyrektora generalnego World Athletics Jona Ridgeona wskazano, że ASA musi wykonać tę decyzję bez zwłoki. We wrześniu misji ustalającej fakty w stowarzyszeniu przewodniczył Zakhhele Dlamini, prezes Południowoafrykańskiej Konfederacji Lekkoatletycznej i wiceprezes Afrykańskiej Konfederacji Lekkoatletycznej.

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Przegląd konstytucji

World Athletics wskazała na poważne niedociągnięcia w zarządzaniu ASA, w tym podziały w zarządzie wykonawczym, trudności w kolektywnym podejmowaniu decyzji, niepewność co do uprawnień wybieranych urzędników oraz konflikty interesów wynikające z łączenia stanowisk na szczeblu krajowym i prowincjonalnym.

Zrewidowana konstytucja ma wyraźnie rozgraniczać uprawnienia zarządu ASA, zarządu wykonawczego, prezesa, komisji i administracji. Powinna również przewidywać niezależność mechanizmów wyborczych, dyscyplinarnych, kontrolnych i finansowych, a także zasady dotyczące kadencji, równowagi płci, reprezentacji sportowców, przejrzystości i odpowiedzialności finansowej.

W ciągu miesiąca ASA ma przedstawić World Athletics i Afrykańskiej Konfederacji Lekkoatletycznej szczegółowy harmonogram przeglądu i przyjęcia konstytucji. Po jej zatwierdzeniu stowarzyszenie musi przeprowadzić nowe wybory w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Dlaminiego wyznaczono jako niezależnego obserwatora przyjęcia konstytucji i wyborów. Jeśli ASA nie zrealizuje mapy drogowej, sprawa może zostać przekazana Radzie World Athletics w celu rozważenia sankcji.

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